Denizli’de korkutan yangın: 7 hektar zarar gördü, 3 bin hektar kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi’nde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 bin hektarlık blok genç orman alanına sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın evde başladı, ormana sıçradı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, Sandalcık Mahallesi’nde bir evde çıktı. Alevlerin kısa sürede çevredeki ormanlık alana ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgar ve sıcaklık ekiplerin işini zorlaştırdı

Yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ancak ekiplerin kararlı müdahalesi sayesinde yangının yayılması önlendi. Yangına;

* 3 yangın söndürme uçağı

* 6 helikopter

* 14 arazöz

* 13 ilk müdahale aracı

* 5 iş makinesi

* 163 personel ile müdahale edildi.

Felaketin eşiğinden dönüldü

Yangında toplam 7 hektarlık alan zarar gördü. Ancak 3 bin hektarlık blok genç ve verimli orman alanı ile yerleşim yerleri büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yoğun ve hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak olası büyük bir felaketin önüne geçildi.