Denizli’de korkutan yangın: 7 hektar zarar gördü, 3 bin hektar kurtarıldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Yerleşim yerleri ile 3 bin hektarlık blok genç orman alanını tehdit eden yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi’nde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İlk belirlemelere göre 7 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, yaklaşık 3 bin hektarlık blok genç orman alanına sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın evde başladı, ormana sıçradı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, Sandalcık Mahallesi’nde bir evde çıktı. Alevlerin kısa sürede çevredeki ormanlık alana ulaşması üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.
Rüzgar ve sıcaklık ekiplerin işini zorlaştırdı
Yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi. Ancak ekiplerin kararlı müdahalesi sayesinde yangının yayılması önlendi. Yangına;
* 3 yangın söndürme uçağı
* 6 helikopter
* 14 arazöz
* 13 ilk müdahale aracı
* 5 iş makinesi
* 163 personel ile müdahale edildi.
Felaketin eşiğinden dönüldü
Yangında toplam 7 hektarlık alan zarar gördü. Ancak 3 bin hektarlık blok genç ve verimli orman alanı ile yerleşim yerleri büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yoğun ve hızlı müdahale sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak olası büyük bir felaketin önüne geçildi.