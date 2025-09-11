Denizli'de orman yangını! 5 helikopterle söndürme çalışmaları sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir neden çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'nin Buldan ilçesi Hasanbeyler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 14:50 sularında yangın çıktı. Ormanlık alanda hızla büyüyen yangın gözetleme kulesi tarafından fark edildi.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal, 5 ilk müdahale, iş makinesi ve 44 personelle itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayrıca, yangını kontrol altına almak için havadan 5 adet helikopterle de müdahale ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.