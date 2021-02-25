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Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda çıkan yangında, 3 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki Honaz Milli Parkı girişinde bulunan bir restoranda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonrasında restoranda 3 kişinin cansız bedeni bulundu.

Jandarma ekiplerinin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.