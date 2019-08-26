ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
31 °C

Denizli'deki orman yangını kontrol altında

Buldan ilçesinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Denizli'deki orman yangını kontrol altında
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Helikopter, 20 orman işçisi ve 7 arazözle müdahalede bulunulan yangın yaklaşık iki saatte kontrol altına alındı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, kızılçam ormanında çıkan yangına ekiplerin anında müdahale ettiğini belirterek, kontrol altına aldıklarını, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap