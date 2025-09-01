Denizli'deki orman yangınında 4. gün! 2 mahalle boşaltıldı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları, günün aydınlanmasıyla yeniden hız kazandı.

Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta başlayan ve Buldan'ın Çatak, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerine kadar ilerleyen yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir uçak ve 13 helikopter yangın söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.

137 arazöz bölgede

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 137 arazöz, 74 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi ve 871 personelin görev aldığı çalışmalara TOMA araçları da destek veriyor. Trafik ekipleri, müdahale araçlarının bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak için güzergâhlarda denetimlerini sürdürüyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve yetkililer yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak son duruma ilişkin bilgi alışverişi yaptı.

2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisi tedbiren boşaltıldı. Elektrik ve su kesintisi uygulanırken, mahalle sakinleri AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere nakledildi.

Önlem amacıyla Buldan ilçe merkezinde de elektrik kesintisi yapıldı. Ayrıca Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi boşaltılarak hastalar Denizli merkezindeki hastanelere sevk edildi.