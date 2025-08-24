Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
D,n gece Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edilirken ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştı.
Söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangındaki son duruma ilişkin bilgi veren Orman Genel Müdürlüğü, havadan ve karadan yürüttülen yoğun müdahale sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.