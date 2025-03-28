Denizlispor Başkanı Erhan Ergil açlık grevine başladı: "Bu takıma kimse sahip çıkmıyor!"

Denizlispor Başkanı Erhan Ergil, takımının içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için sosyal medya hesabından süresiz açlık grevine başladığını duyurdu.

Taraftarların destek verdiği Ergil İHA'ya yaptığı açıklamada, "Babamı kaybettim ve ben buraya taziye evinden geliyorum. Denizlispor da benim ikinci babam. Bir babamı daha kaybetmek istemiyorum. Benim için artık taziye yeri burasıdır. Buradan yetkililere sesleniyorum. Benim evimin önünde taziye çadırı var bir zahmet buraya getirsinler. Çünkü biz bu gidilişle Denizlispor’u kaybediyoruz" dedi.

"Gittiği yere kadar bekleyeceğim"

"Maalesef bu takımı kimse sahip çıkmıyor. Sonunda ben bile artık günah keçisi ilan edilmeye başladım. Maalesef kimse gelmiyor, sahip çıkmıyor. Büyüklerimize aylardır sesleniyoruz. Tepkimin adresi, başta belediye başkanımız olmak üzere, valimiz, bu şehrin ileri gelenleri, milletvekilleri ve sivil toplum örgütlerine tepkiliyiz. Bizler bu büyüklerimizin bir araya gelip bir masada oturup Denizlispor’u kurtarmak için artık bir çalışma yapılmasını bekliyoruz. Denizlispor’u kaybetmek istemiyoruz. Bizim derdimiz bu" diyen Ergil sözlerini, "Bu açlık grevini sabah karar verdim, hiçbir kimseye söylemedim. Sosyal medyada paylaştım. Ardından da taraftarlarımızda destek vermek için buraya geldi. Gittiği yere kadar bekleyeceğim. Herhangi bir süresi yok. Hiçbir şey yemeyeceğim" diyerek tamamladı.