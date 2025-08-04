Denizsiz Suşehri’nde somon mucizesi: 5 bin tonluk üretim, tüm dünyaya ihracat

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Çamlıgöze Barajı, Türkiye’nin balık üretiminde dikkat çeken merkezlerinden biri haline geldi.

Baraj gölü üzerine kurulu modern tesiste, yılda yaklaşık 5 bin ton Türk somonu ve alabalık üretimi yapılıyor. Bu üretimin büyük bölümü, başta Rusya ve Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Denize kıyısı olmayan Sivas, baraj gölleri üzerinde kurulan kafes sistemleriyle su ürünleri üretiminde adından söz ettiriyor. Suşehri’ndeki bu özel üretim tesisi ise hem üretim kapasitesi hem de ihracat hacmiyle öne çıkıyor.

Tesisin faaliyetlerini yerinde incelemek üzere bölgeye giden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, üretim süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Şimşek, baraj gölünde tekneyle kafeslerin bulunduğu alana geçerek balıklara yem attı.