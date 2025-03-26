Depolamalı elektrik üretimi alanında EPDK'dan 676 projeye ön lisans

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, depolamalı elektrik üretim tesisi kurulması amacıyla bugüne kadar 676 projeye toplam 33,1 gigavat kurulu güç için ön lisans verdi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yarışma yapılmaksızın EPDK'ye doğrudan yapılabilen ön lisans başvurularına yönelik rakamsal veriler arasında şu bilgiler bulunuyor:

* Bugüne kadar ön lisans verilen projelerin toplam kurulu gücü 33,1 gigavata ulaştı.

* Ön lisans verilen projelerin 263'ü rüzgar enerjisi santrali (RES), 413'ü ise güneş enerjisi santrali (GES) projelerinden oluşuyor.

* RES için ön lisans verilen kurulu güç 18,4 gigavat, GES için ise 14,7 gigavat olarak belirlendi.

* Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20 Mart tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, 100 megavat kurulu güce sahip Mersin RES ile 29 megavat kurulu gücündeki Oze Depolamalı GES projelerine üretim lisansı verildi.

Sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor

Depolamalı elektrik üretim tesisleri, elektrik depolama ünitesi kurma taahhüdüyle birlikte hayata geçiriliyor. Piyasa oyuncularından alınan bilgilere göre yaklaşık 1500 megavat kurulu güce sahip depolama ünitelerine yönelik sözleşmeler imzalandı ve sözleşme bedellerinin bir kısmının ödemesi yapıldı.