Depozito iade sistemi genişliyor: İşletmelerin kayıt süreci başladı

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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında ulusal entegrasyon için otel, restoran ve kafelerin, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini ekim ayı sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 1-5 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlar 7 milyon 600 bin içecek ambalajını depozito iade makinelerine teslim ederken kayıtlı kullanıcı sayısı ise 1,3 milyonu aştı.

Kayıt yaptırmayan işletmelere ceza

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayarak birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor.

Ulusal entegrasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerleyebilmesi için bu sürecin ekim ayı sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.

Belirlenen süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemler uygulanacak.

Her ambalaj için 20 kuruş teşvik

Sisteme kayıt yaptıran işletmelerde biriktirilen DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları, yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli olarak toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

İşletmelere sisteme teslim ettikleri her DOA logolu ambalaj için 20 kuruş teşvik ödemesi yapılırken, toplama, taşıma ve doğrulama süreçleri dijital altyapı üzerinden takip ediliyor.

Ambalajların yüzde 65'i bu işletmelerde tüketiliyor

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito kapsamındaki plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının yaklaşık yüzde 65'inin otel, restoran ve kafelerde tüketildiğini belirtti.

Öztürk, işletmeleri kayıt işlemlerini ve yetkilendirilmiş operatör seçimlerini vakit kaybetmeden tamamlamaya davet ederek, sistemin başarısında işletmelerin önemli rol oynayacağını vurguladı.

Hedef yılda 25 milyar ambalajın geri kazanılması

DOA Sistemi ile Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Sistemin ekonomiye yıllık 30 milyar liralık katkı sağlaması beklenirken, ilk aşamada geri kazanım oranının yüzde 50'ye, ilerleyen dönemde ise yüzde 80'e çıkarılması amaçlanıyor.