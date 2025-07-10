Depozito Yönetim Sistemi İzmir’de hayata geçiyor

İzmir’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

"Sanayiye önemli katkısı olacak"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi konuşmasında sistemin önemli getirileri olacağını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Depozito Yönetim Sistemi son yıllarda Türkiye’de yapılan en çevreci hamle diyebiliriz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’un büyük destekleri ile ülkemize bu sistemi kazandırmak için gayret ediyoruz. Bu sistemin çevreye katkısı ve tasarruf bir yana ham madde olarak stratejik malzeme kazandırması dolayısıyla sanayiye de oldukça önemli katkısı olacak.

Sistem tam olarak hayata geçtiğinde maddi olarak yaklaşık 520 Milyon Euro bir getirisi hesaplanıyor. Çevreye yönelik kazanımı ise paha biçilemez. Cam, pet ve alüminyum şişelerin artık birer çöp veya doğaya atılan atık değil de doğrudan hammadde olarak kullanılması bu alanlarda Türkiye'nin yaptığı ithalatın da durması anlamına gelecek."

"Atık yönetimi değerlendirme büyük önem kazandı"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özgener ise konuşmasında döngüsel ekonomiye dikkat çekerek: "Atık yönetimi değerlendirme büyük önem kazandı. Tüm dünyada atıklar artık stratejik ham madde olarak değerlendirilmeye başlanıyor. İzmir Ticaret Odası olarak biz de atık yönetimi konusunda birçok proje ve çalışma gerçekleştiriyoruz. El birliğiyle hem ülkemiz hem de İzmir için en doğru şekilde bu sistemi hayata geçirmek ve geliştirmek için gayret ediyor olacağız." şeklinde konuştu.