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Deprem bölgelerine yeni ödenek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Deprem bölgelerine yeni ödenek
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Elazığ Sivrice'deki depremden etkilenen bölgelere yönelik toplam ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ile Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Böylelikle, Elazığ ve Malatya'ya bugüne kadar gönderilen ödenek miktarı 44 milyon liraya ulaştı.

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