Deprem bölgesi ‘eğitimle iyileşecek’

Başak Nur GÖKÇAM

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği alanlardan biri eğitim oldu. Yaşanan felaketin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bölgede atılması gereken birçok adım da var. Depremle birlikte eğitimin ve öğretmenin hem çocuğa hem de aileye olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin iyi olma hali için öğretmenlere düşen görev ise büyük.

Çünkü depremden etkilenen 11 ilde Türkiye’deki toplam 1.2 milyon öğretmenin 5’te 1’i görev yapıyor. 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan ve depremin ilk haftaları itibarıyla bölgede eğitime ve öğretmenlere çeşitli destek çalışmaları yürüten Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile depremin 1’inci yılında da bölgede sürdürdüğü Antakya Altınözü’ndeki Ziyaret İlkokulu ve Kansu İlkokulu ile Ortaokulu’na yapılan dayanışma ziyaretlerine katıldık

. Kendi acılarını yaşama fırsatı bulamadan, büyük bir özveri ve motivasyonla öğretmenlerin zorlu koşullarda çalışmaya devam ettiğini belirten ÖRAV, bölgede 4 milyona yakın öğrencinin ve 210 bin öğretmenin olduğu bilgisini paylaştı. Depremin ardından bölgeye yeni atamayla gelen ve uyum süreci devam eden öğretmen sayısının ise 21 bin 569 olduğu belirtildi.

“Psikolojik normalleşmeye ihtiyaç var”

Dayanışma ziyaretlerinde konuşan Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Arzu Atasoy, ‘’Yaşanan felaketin ardından tam 1 yıl geçti. Hasar kaldırma çalışmaları bölgedeki izleri azaltsa da cadde ve sokaklarda oluşan boşluk, halen yıkılmayı bekleyen binalar ve çevre kirliliği psikolojik normalleşme sürecini geciktiriyor.

Okullardaki çocuk ve zil sesleri ise, bölge sakinleri için devam eden yaşamın bir simgesi haline gelmiş. Yaptığımız ziyaretler sırasında öğretmenlerin gözlerinde hüznü ve umudu bir arada görüyoruz. Öğrencilerinden aldıkları güçle yaşama nasıl tutunduklarına ve yüzlerindeki gülümsemeye hep birlikte şahit oluyoruz. Öğretmenlerimizin gözlerindeki yaşlar ve içten teşekkürleri, unutulmamanın ve ‘nasılsınız’ sorusunun ne kadar değerli olduğunu bize her seferinde gösteriyor’’ dedi.

Öğretmenle Olur projesi hayata geçirildi

Bölgedeki çocukların yeniden hayata tutunmasında öğretmenlerinin çok önemli bir katkısı olduğunu belirten Atasoy, ‘’Depremde ailesini kaybederek akrabalarının yanında yaşamaya başlayan ve farklı bölgelerdeki okullara nakil olan birçok öğrenci var. Özellikle küçük yaştaki çocukların bu felaketin izlerini silebilmesi, korkularından kurtulabilmesi ve yeni hayatlarına alışabilmesi oldukça zorlu bir süreç. Öğretmenler ise bu süreci kolaylaştırabilmek için onların en büyük destekçisi haline geldi.

Çocukların gözlerindeki yaşama sevincinde öğretmenlerin büyük bir katkısı var. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın hızlı değişim ve belirsizliklerden ötürü zorlanılan bu dönemde sunduğu psikolojik sağlamlık eğitimleri de hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yeniden hayata tutunabilmesi için kritik bir öneme sahip. Bu nedenle ÖRAV olarak, ‘Eğitimle Birlikte İyileşeceğiz’ dedik ve Öğretmenle Olur projesi kapsamında kısa adı BirOh olan Okul Toplumunun Psikolojik Sağlamlığı eğitim programını, afet sonrası uygulanan başarılı müdahale programlarından ilham alarak geliştirdik” diye konuştu.

“2 bin öğretmen ve 48 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz”

Eğitimlerin gönüllü olarak ÖRAV’a başvuru yapan okullarda hafta sonları yapıldığı bilgisini paylaşan Arzu Atasoy, “İlk olarak Kasım 2023’te İstanbul Maratonunda iyilik koşusu aracılığı ile 200 gönüllü koşucumuzun kampanyalarıyla topladığı bağışlar ile Ocak 2024’te 30 eğitimci yetiştirdik. Haziran ayına kadar 750 öğretmene bu eğitimler ulaştıracağız. Gelecek katkılarla birlikte 2024 sonuna kadar öncelikli deprem bölgesindekiler olmak üzere 2 bin öğretmene ve onlar aracılığıyla da 48 bin ğrenciye psikolojik sağlamlık kazanacakları bilgi ve becerileri uygulamalı şekilde kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.