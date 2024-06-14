Deprem bölgesi ek bütçe bekliyor
6 Şubat depremlerinin ardından KOSGEB’in 11 il için açıkladığı “Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı”nda başvurusu onaylanan ancak ödemesini alamayan pek çok firma bulunuyor. Bölge iş dünyası temsilcileri, ödemelerin bir an önce tamamlanmasını talep ediyor.
Nesrin KOÇASLAN-Güneş DOĞDU SOYLU- Ziya İPEK
KOSGEB tarafından duyurulan ve 2023’ün Aralık ayında başvurusu onaylanmış binlerce depremzede firmanın kredi ödemelerinde yaşanan gecikme deprem bölgesi iş dünyasında tepkiye yol açtı. Deprem bölgesi için bugüne dek iyi niyetli pek çok adım atıldığına dikkat çeken iş dünyası temsilcileri, acil ihtiyaç olan kredinin ödenmediği her gün enflasyon karşısında mum gibi eridiğini belirterek, kurban bayramı öncesi ödenmesi için KOSGEB yetkililerine çağrıda bulundu.
DÜNYA’nın KOSGEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre kurumun kredi ödemeleri için ek bütçe talep ettiği ve ödemelerin başvuru sırasına göre yapılacağı öğrenildi.
Bayram öncesi ödemeler başlasın çağrısı
Depremden büyük yaralar alan binlerce işletmenin onaylanan KOSGEB deprem kredisinin 6 aydır ödenmediğini ifade eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, acil ihtiyaç olan kredinin ödenmediği her gün enflasyon karşısında mum gibi eridiğini belirterek, kurban bayramı öncesi ödenmesi için KOSGEB yetkililerine çağrıda bulundu.
KOSGEB’in 2023’ün Aralık ayında başvurusu onaylanmış binlerce depremzede firmaya hala ödeme yapmadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat depreminden büyük zarar gören üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için en önemli ihtiyacın finans olduğunu her platformda dile getirdik. KOSGEB Başkanı ile defalarca yaptığımız görüşmede faizsiz destek kredisi talebimizi ilettik.
Talebimiz olumlu sonuçlandı ve depremden etkilenen 11 ilimiz için Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı açıldı. . 11 ilden toplam 50 bin başvurunun yapıldığı faizsiz kredi için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve KOSGEB Başkanımıza teşekkür ediyoruz.Ancak 2023’ün Aralık ayında başvurusu onaylanmış binlerce depremzede firmamıza hala ödemeler yapılmadı” dedi.
KOSGEB deprem kredisinin büyük mağduriyetler doğurduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, yetkililere seslenerek; “Malatya’da sadece Odamıza kayıtlı 511 üyemiz onaylanmasına rağmen kredisi ödemesi bekliyor. Aynı şekilde şehrimizde ödeme bekleyen esnaf odalarına kayıtlı binlerce esnafımız bulunuyor. Birçok üyemiz bu krediye güvenerek mal alımları yaptı, işletmesini tadilat ettirdi.
Onaylanan kredi miktarları ödenmediği her gün enflasyon karşısında mum gibi eriyor. Defaten görüşme sağladığımız KOSGEB Başkanımıza ve ilgililere bir kez daha sesleniyorum; kredisi onaylanan firmalarımızı daha fazla mağdur etmeden, yaklaşan kurban bayramı öncesi ödemelerini yapmanızı rica ediyorum. Zira ticaretini ve istihdamını sürdürebilmek adına birçok üyemiz KGF kefaletiyle kullandığı kredilerde değişken faiz sebebiyle büyük mağduriyetler yaşıyor. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına onaylanan KOSGEB deprem kredilerinin bir an evvel firmalarımızın hesaplarına aktarılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Ödenmeyen kredilerin gerekçesi kaynağın bitmesi
KOSGEB’in kredi ödemelerinde uzun zamandır yaşanan probleme daha önce de dikkat çeken ve DÜNYA’ya yazdığı yazısında bu konuyu gündeme getiren Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, “Her ne kadar iyi niyetli bir takım programlar gerçekleştirilmiş olsa da niyet okumayla kanaate varmak güçtür.
KOSGEB’in aylar öncesinden açtığı avantajlı kredi programından belli bir rakama ulaşılana kadar ödemeler gerçekleştirilmiş ancak kredi almaya hak kazanan binlerce iş insanı hala ödemelerini alamamışlardır. Ödemelerin gecikmesinde gerekçe ise elde bulunan kaynağın bitmesi olarak sunulmaktadır. Ciddiyetten uzak bu gibi yaklaşımlar bölgedeki yatırımcının ve iş insanlarının inançlarını ve güvenlerini düşürmektedir” diye konuştu.
İslahiye’de deprem sonrası durumun hiç iç açıcı olmadığını kaydeden Gaziantep İslahiye Ticaret Sanayi Odası Başkanı Selahattin Türkmen, “Halen hasarlı binaların yıkımı bitmiş değil. Hayat ne ilçe halkı için ne de esnaf için normale dönmüş değil. Depremin halen yaralarını sarmaya çaba gösteren esnafımızın sorunları devam ediyor.
KOSGEB kredisi çıkan esnafımızdan halen paralarını alamayan çok fazla mağdur esnafımız var. 6 ay geçti. Depremin yaraları sarılmak isteniyor, halkımız, esnafımızda bunun çabasında ama ekonomik koşullar insanımızın önündeki en büyük engel. İslahiye TSO olarak bizlere yansıyan bu yöndeki talepleri ilgili makamlara ilettik ama somut bir cevap alamadık. Biran önce bu kredilerin esnafımıza yansıtılmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Buluntu: Ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, 6 Şubat depreminden büyük zarar gören işletmelerin daha hızlı toparlanabilmesi için en önemli ihtiyacın finansal destek olduğunu her platformda vurguladığını söyledi.
Bu süreçte, KOSGEB Başkanı ile defalarca görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve faizsiz destek kredisi talebini ısrarla dile getirdiklerini anımsatan Buluntu, bu çabalarının olumlu sonuç verdiğini ve depremden etkilenen 11 il için Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı’nın hayata geçirildiğini bildirdi. Program kapsamında, işletmelere bir yıl geri ödemesiz, sonrasında ise üçer aylık taksitler halinde 24 ayda geri ödenebilecek faizsiz deprem kredisi imkânı tanındığını anımsatan Buluntu, “Depremin açtığı yaraları sarmak ve ekonomimizi tekrar canlandırmak için büyük bir özveri ve kararlılıkla mücadele eden işletmelerimizin, onaylanan deprem kredilerinin acilen ödenmesi gerekmektedir.
Bu krediler, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve yeniden faaliyet gösterebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda, gerekli adımların bir an önce atılarak, ödemelerin ivedilikle gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Depremden etkilenen tüm işletmelerimize gösterdikleri sabır ve dirayet için teşekkür ediyor, bu zorlu süreci birlikte atlatacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.
“Bölgede TOKİ konutları dışında bir hareket yok”
Bölgenin durumunu da değerlendiren İslahiye TSO Başkanı Selahattin Türkmen, ilçemizde TOKİ tarafından yapılan konutların dışında pek bir hareketlilik olmadığını kaydetti. Türkmen sözlerine şöyle devam etti: “Devlet tarafından yürütülen deprem bölgesinin yeniden kalkınması ve inşası konusunda özel sektöründe dâhil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet kanalıyla tüm işlerin yürütülmesi çok uzun yıllar alır. Konut yapımında TOKİ’ye sunulan bazı işleri kolaylaştırıcı desteklerin özel sektör firmalarına da sunulması gerekiyor. İmar ve harçlar konusunda kolaylıklar sağlanmalı. Kendi imkanlarıyla şu anda bir müteahhitin deprem bölgesinde proje yürütmesi çok zor. Bölgedeki sorunlar ve çözümler için bizler ile daha fazla temasa geçilmesini istiyoruz”
“Adıyaman, Süper Teşvik Bölgesi ilan edilmeli”
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından “Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” kapsamında Adıyaman’da 700 işletmenin desteklerden faydalandığını, başvurusu onaylanan ancak kredi ödemesi gerçekleştirilmeyen 1.300 işletme olduğunu söyledi. Torunoğlu, KOSGEB üzerinden işletmelere 300 ila 750 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlandığını, ancak bu desteklerin işletmelerin yaralarını sarmaya yetmediğini bildirdi.
Kredi Garanti Fonu üzerinden kredi kullanan işletmelerin ise artan faiz oranları sebebiyle hareket kabiliyetlerini kaybettiklerini aktaran Torunoğlu, depremde 3’te 2’si hasar gören şehrin “Süper Teşvik Bölgesi” ilan edilmesi gerektiğini, diğer şehirlerden yatırım çekebilmesi için ise göç eden çalışanların yeniden Adıyaman’a dönmesi açısından yeni teşvik paketlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.