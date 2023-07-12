Deprem bölgesi için 90 milyon $’lık kredi

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, deprem bölgesinde finansal sağlığın tesis edilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. EBRD ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Akbank, afet bölgesine 90 milyon dolara kadar kredi kaynağı sağlıyor. Bu finansman, depremden etkilenen illerdeki işletmelerin ve bireylerin kredi ihtiyaçlarına ayrılacak.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, "EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde Akbank olarak depremden etkilenen bölgedeki müşterilerimize sağladığımız desteği daha da artırarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.