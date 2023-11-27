Deprem bölgesinde 100 bin köy evi yapacağız

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Çevre, İklim Turizm ve Medya Konferansı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla yapıldı. Konferansta konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde şu anda başlayan konut sayısının 200 bin civarında olduğunu belirterek şehir merkezlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Hak sahibi sayısı 500 binlerde kalacak

Özhaseki, depremde 850 bin bağımsız birimin zarar gördüğünü, ama hak sahipliğinin muhtemelen 500 binlerde kalacağını aktardı. Hak sahipliği konusunda ihtilaflar da yaşandığını anlatan Özhaseki, şunları kaydetti: "Orta hasarlılar var, 'Ben tamir ederim otururum, usulüne uygun olarak güçlendiririm' diyor. 'Sen bilirsin, istersen yıkalım, yenisini verelim ama istemiyorsan yapacak bir şey yok, güçlendir', yasa böyle.

Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor, mülkiyet sorunlarında ihtilaflar çıkıyor, hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahibinin sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık, 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç bir sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız."