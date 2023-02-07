Deprem bölgesinde banka borçları 6 ay erteleniyor

TBB ve TKB’den yapılan açık­lamada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, bankalar tarafından alı­nan önlemler ve yapılan çalışma­ların değerlendirildiği ve tavsiye niteliğinde kararlar alındığı duyu­ruldu.

Buna göre depremin bölge eko­nomisinde yol açtığı olumsuz et­kilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşte­rilerinin, talepleri halinde, banka­lara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

Ayrıca, borçların ödenmesin­de ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşte­ri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanma­sı hususlarında Üyelerimize tavsi­yede bulunulmasına,

Mücbir halin yaşandığı mahal­de ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterile­rin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirim­lerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapıl­ması hususunda gerekli hassasiye­tin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,

Felaketten etkilendiklerini, dü­zenlemelere uygun olarak belgele­yen banka müşterilerinin taleple­rini bankalara iletmeleri hususun­da kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildi.

Ayrıca deprem bölgesinde bu­lunan müşterilerin finansal eri­şimini kolaylaştırmak amacıyla, ortak hizmet sunan ATM’lerden herhangi bir masraf ödemeksizin yararlanılabilecek.

Finansal Kurumlar Birliği de deprem felaketinden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren üyele­rine tavsiyede bulundu. Birlikten yapılan açıklamaya göre, ödeme güçlü çeken müşterilerin borçla­rının ödenmesinde kolaylığın sağ­lanması ve ertelenmesi konusun­da üyelerine tavsiye verdi.