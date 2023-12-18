Deprem bölgesinde, 'daha iyi bir gelecek için' çalışacaklar

Ziya İPEK

Deprem bölgesindeki 11 ilin ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplum alanlarında yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Gaziantep Ticaret Odası, Adana Ticaret Odası ve İhtiyaç Haritası’nca hayata geçirilen RRDC – Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi Adana’da tanıtıldı. Merkezin tek özel sektör paydaşı Enerjisa Enerji, geçtiğimiz Temmuz ayında duyurduğu ve Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiği “Daha İyi Bir Gelecek” platformu ile bu kez deprem bölgesine destek sağlayacak.

Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) ismi ile hazırlanan proje kapsamında; deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlamanın yanında, bölgedeki işletme ve kurumların hibe, çalışma alanı, eğitim, iş birliği ve uygun finansmana erişim konularında desteklenmesi planlanıyor. Adana ve Gaziantep’te kurulan merkezler, depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa’ya katkı sağlayacak.

Enerjisa Enerji’nin öncülüğünde kurulan “Daha İyi Bir Gelecek” platformunun da destekçileri arasında yer alan UNDP Türkiye ve İhtiyaç Haritası ile birlikte Adana ve Gaziantep Ticaret Odaları da küçük işletmelerin ve ihtiyaçlarının saptanması ve desteklerin verilmesine yönelik katkı sunacak. Adana’da düzenlenen proje tanıtım toplantısında Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İdema ve INOGAR temsilcileri projenin detaylarını aktarırken, “Deprem Sonrası Bölgesel Yeniden Yapılanma” ile “Ekonomik Kalkınma ve İşletmelerin Güçlendirilmesi” konularını tartıştı.

“İşletmelerin ekonomiye katılımlarını sağlamak istiyoruz”

Enerjisa Enerji’nin CEO’su Murat Pınar, Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi - RRDC Projesi sayesinde işletmelere destek vererek bölge ekonomisini yeniden ayağa kaldıracak çözümün bir parçası olmak istediklerini söyledi. Projenin ekonomik kalkınma ayağını üstlendiklerini kaydeden Pınar, “Enerjisa olarak var olduğumuz her alanda şunu önceliklendiriyoruz: “Sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi.

Pınar, şunları kaydetti: “Enerjisa Enerji olarak bu ülkenin geleceği için çalışıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurduğumuz platform aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyoruz. Bir yandan da deprem bölgesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak, bu bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Biz depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak da buradaydık, deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz. Paydaşlarımız tarafından titizlikle hazırlanan RRDC projesinin tek özel sektör destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak. Bizler sahip olduğumuz maddi yatırım imkanının yanı sıra işin sosyal ve kültürel boyutlarını da ele alan bir yapı oluşturmanın, bu vesile ile örnek teşkil etmenin gururunu taşıyoruz. Projede emeği geçen, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum.”

İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat ise, deprem yaşanan illerin yeniden yapılanma ve sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere uzun soluklu bir yola çıktıklarını kaydederek, “Her birimizin iyileşmesi, toplumumuzun iyileşmesi noktasında çok değerli. Adana ve Gaziantep Ticaret Odası koordinasyonu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör temsilcilerinin destekleriyle Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezlerini hayata geçirdik.

İhtiyaç Haritası olarak imece anlayışından geliyoruz. Yapabileceğimiz her yerde insanlara güvenli ve güvenceli bir yer sağlamaya ek olarak, işleri ve geçim kaynaklarını geri kazandırmak için de sorumluluk alıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, İhtiyaç Haritası İhtiyaç Haritası kurucu ortağı Mert Fırat, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton proje ortaklık sözleşmesini imzaladı.