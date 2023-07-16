  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Deprem bölgesinde dönüşüm ofisleri açılıyor
Takip Et

Deprem bölgesinde dönüşüm ofisleri açılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında "Yapım ve Dönüşüm Ofisleri" yarın açılıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yerinde Dönüşüm ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşları 22 yerde açtıkları Yapım ve Dönüşüm Ofislerine beklediklerini bildirdi.

Özhaseki, "Ayrıca vatandaşlarımız Yerinde Dönüşüm projemize e-Devlet üzerinden başvurabilir ve ALO 181'den projemiz hakkında bilgi alabilirler." ifadesini kullandı.