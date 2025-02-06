Deprem bölgesinde iki yılda 73 bin 402 sarsıntı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kaç deprem yaşandığını açıkladı.

AFAD'ın paylaşımında 6 Şubat 2023'ten bugüne kadar Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem meydana geldiği bilgisine yer verildi.

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirmesi yapılan bu depremlerin 73 bin 402'sinin Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu belirtildi.

Paylaşımda depremlerden 734'ünün büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu bildirildi.