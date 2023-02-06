Deprem bölgesinde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen bölgelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. YÖK tarafından yapılan açıklamada ise "10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okullarda eğitime ara verileceğini söyledi.
Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasını yaptı.
YÖK tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.