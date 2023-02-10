Deprem bölgesinden göç

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremde 4’üncü günü geride bıraktı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, depremde hayatlarını kaybedenlerin sayısı da artmaya devam ediyor. Depremde ölenlerin sayısı 16 bin 170 kişiye, yaralananların sayısı da 64 bin 194 kişiye yükseldi.

113 bin personel sahada

Depremlerin ardından bin 117 artçı deprem meydana geldi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709. AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 113 bin 201'e ulaştı.

Havadan karadan tahliye

Soğuk kış şartlarının hakim olduğu deprem bölgesinden tahliyeler de hızlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kara yolu ve demir yolu aracılığıyla 4 bin 607, hava yolu aracılığıyla 23 bin 437 olmak üzere 28 bin 44 kişinin afet bölgesinden tahliye edildiği açıkladı. Bu arada, Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgeye yapılan tahliye seferleri ve taşınan kargo yüküne ilişkin rakamları paylaştı. Üstün'ün paylaşımına göre, 7-8 Şubat'ta 44 bin 716 depremzede tahliye edilirken, 36 kargo uçuşuyla 2 bin 520 ton insani yardım afet bölgesine taşındı. Aynı tabloya göre, THY dün de 30 bin 318 kişiyi tahliye etti ve 15 kargo seferi ile 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı. THY Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress ise arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 60 özel uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Düzenlediği özel uçuşlarda 2 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen 4 binden den fazla vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

Otele yerleştiriliyorlar

Bu arada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden getirilen depremzedeler otellere yerleştirilmeye başlandı. Bölgeden gelen 96 depremzede, İzmir'in Çeşme ilçesinde konaklayacakları otellere yerleştirildi. Depremlerden etkilenen 10 ilden 4 binin üzerinde depremzede de Antalya'nın Alanya ilçesindeki otellerde konaklamaya başladı. Erzurum'un önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'deki bir otel, kapılarını akraba olan 11 Malatyalı depremzedeye açtı.