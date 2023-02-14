Deprem bölgesinden son haberler - Kahramanmaraş depremi dokuzuncu gününde: 31 bin 643 can kaybı

AFAD verilerine göre; 6 Şubat Pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre deprem felaketinde 31 bin 643 kişi yaşamını yitirdi.

Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

İşte saat saat depremin vurduğu şehirlerde yaşanan son gelişmeler

00.10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

23.55

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yarın toplanacağını açıkladı.

23.50

Fuat Oktay: Ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacak. Bunların 100'ü çadırlarda, 150'si okullarda oluşturulacak."

23.10

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

22.55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

19.06

Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.