Deprem bölgesine hırsızlar dadandı! Binalar yağmalanıyor

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre depremin vurduğu iller arasında yer alan Diyarbakır'da Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğünce sahadaki hasar tespit komisyonları çalışmalarını tamamladı.

Az, orta ve ağır hasarlı yapılarla ilgili itiraz süreci de başladı.

Ancak depremin üzerinden 48 gün geçmesine rağmen acil yıkım kararı alınan merkez Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerindeki binalar halen yıkılmazken bu durum kentteki gündelik yaşamı da olumsuz yönde etkiliyor.

Tahliye edilen binalara hırsızlar dadandı

Ağır hasarlı ve yıkık, acil yıkılacak olan binaların bulunduğu cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılarak alternatif yollar zorunlu olarak kullanılıyor. Bu nedenle kentte mesai öncesi ve mesai çıkışında trafik kilitleniyor. Orta ve ağır hasar verilen binaların durumu belirsizliğini korurken, acil yıkım kararı alınan binaların ise halen yıkılmamış olması çevredeki yapılar için de ciddi tehdit oluşturuyor.

Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri, Gaziler, Bağlar ilçesindeki Mevlana Halit, Şeyh Şamil ve 5 Nisan mahallelerinde acil yıkım kararı alınan binalar ile ağır ve orta hasar verildiği için tahliye edilen binalara bu kez hırsızlar dadandı.

Binalar adeta yağmalanırken, bu durum mahalle sakinlerini de tedirgin etmeye başladı.

Çelik dış kapılar hurdacılara satılıyor

Hırsızların gece karanlığında binaya girip ellerindeki fenerlerle evlerin kapılarını kırıp dairelerin kalorifer petekleri, su tesisat boruları, elektrik prizleri, su sayaçları, musluk, kapı ve pencereler ile evlerin çelik dış kapılarını yerlerinden söküp hurdacılara sattıkları bildirildi.

Bazı binaların güvenlik nedeniyle dış kapıları kilitlediği için zemin veya birinci katların penceresinden bir eve girip içeriden kapıyı açtıktan sonra bütün katlarda yağma yaptıkları öğrenildi.

Sağlam yapılar da zarar görebilir

Depremde ağır hasar gören bazı binaların yüksek risk ve tehlike oluşturduğu buna rağmen hırsızların, duvarları delerek tesisat borularına müdahale ettikleri, ellerindeki balyoz ve çekiçlerle evlere ve binaya zarar verdikleri öğrenildi.

Bu durumun ağır hasarlı binalarda her an bir çökme riskini oluşturduğu belirtildi. Çevre sakinleri bir an önce çözüm bulunmasını ve yıkılması gereken yapıların vakit kaybeden yıkılması gerektiğini söylüyor.

Aski halde bu yapıların çökmesi halinde, çevresinde, içinde insanların yaşadığı sağlam yapıların da zarar görebileceği uyarısını yapıyorlar.