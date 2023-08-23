Deprem bölgesine yönelik destekler devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki üretim ve tüketime dayalı desteklere devam ediliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararına göre afet bölgesindeki lisanssız elektrik üretim tesisleri yaptırımlardan 1 yıl muaf olacak.

Kurum, depremler nedeniyle olağanüstü hal veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerdeki lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilişkilendirilen orta hasarlı ve ağır hasarlı yapılar ile yıkılmış ve yıkılacak yapılar için 9 Mayıs 2023'ten 31 Ağustos 2024 tarihine kadar, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yer alan bazı yaptırım hükümlerinin uygulanmayacağını duyurdu.

Bu kapsamda, kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin, üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinden herhangi biri için tüketim için yapılan anlaşma veya sözleşmenin geçersiz hale gelmesi, söz konusu tüketim tesisleri için başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün düşmesi halinde, ilgili döneme ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu durumda sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak. Söz konusu tesislerde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde de aynı şartlar geçerli olacak.

Başvuru süresi 1 Kasım'a uzatıldı

Diğer yandan depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.

5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 5 ayda 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 197 günün geçtiğini belirterek şunları kaydetti: "Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira, 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira olmak üzere toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplam 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi."