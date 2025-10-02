Deprem çantası hazırlama rehberi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı?

Bugün saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa depremi yakından hissetti. Büyük sarsıntı ile birlikte endişe hali yurttaşlarda devam ederken "Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı" sorusu bir kez daha hızlanmış durumda...

Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı?

Deprem çantası, bir afet anında ilk 72 saat boyunca hayatta kalmak ve temel ihtiyaçları karşılamak için hazırlanan acil durum çantasıdır. Hem evde hem iş yerinde hem de arabada birer tane bulunması önerilir. İşte bir deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler:

Temel ihtiyaçlar

Su: Kişi başı günde en az 1 litre olmak üzere 3 günlük su stoğu

Hazır gıda: Konserve, enerji barı, kuru meyve gibi uzun ömürlü ve kolay tüketilebilir yiyecekler

İlk yardım çantası: Temel ilaçlar, yara bandı, steril gazlı bez, makas, antiseptik solüsyon

El feneri ve yedek piller

Powerbank: Cep telefonunu şarj etmek için

Düdük: Sesinizi duyurmak için hayati önem taşır

Çok amaçlı çakı veya küçük alet seti

Kişisel eşyalar

Kimlik fotokopisi, nüfus cüzdanı, bir miktar nakit para

Yedek kıyafet, çorap, iç çamaşırı

Hijyen malzemeleri: Islak mendil, sabun, diş fırçası, diş macunu, kadınlar için ped

Maske, eldiven ve el dezenfektanı

Barınma ve koruma

Isı yalıtımlı battaniye (alüminyum battaniye)

Yağmurluk veya poncho

Çadır veya küçük bir branda

Yedek ayakkabı veya dayanıklı terlik

Ekstra öneriler

Kişisel ilaçlar (düzenli kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka eklenmeli)

Ajanda veya küçük not defteri ve kalem

Aile bireylerinin iletişim bilgileri yazılı bir kâğıtta

Bebek varsa: Mama, bebek bezi, ıslak mendil

Evcil hayvan varsa: Mama, taşıma kabı, su kabı

Bu çantanın kolay taşınabilir, su geçirmez ve dayanıklı olması önemlidir. Ayrıca yılda en az bir kez içindekiler kontrol edilip güncellenmelidir.