Deprem çantası hazırlama rehberi: Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı?
Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti. Depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi yürekleri yeniden ağza getirdi. Vatandaşlar korku ile kendilerini dışarı atarken endişe hali hala devam ediyor. Deprem ile birlikte "Deprem çantası" gündem oldu. Şimdi sıklıkla "Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı" sorusuna yanıt aranıyor.
Bugün saat 14.55'te Marmara Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandı. İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa depremi yakından hissetti. Büyük sarsıntı ile birlikte endişe hali yurttaşlarda devam ederken "Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı" sorusu bir kez daha hızlanmış durumda...
Deprem çantası nasıl hazırlanır, neler olmalı?
Deprem çantası, bir afet anında ilk 72 saat boyunca hayatta kalmak ve temel ihtiyaçları karşılamak için hazırlanan acil durum çantasıdır. Hem evde hem iş yerinde hem de arabada birer tane bulunması önerilir. İşte bir deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler:
Temel ihtiyaçlar
Su: Kişi başı günde en az 1 litre olmak üzere 3 günlük su stoğu
Hazır gıda: Konserve, enerji barı, kuru meyve gibi uzun ömürlü ve kolay tüketilebilir yiyecekler
İlk yardım çantası: Temel ilaçlar, yara bandı, steril gazlı bez, makas, antiseptik solüsyon
El feneri ve yedek piller
Powerbank: Cep telefonunu şarj etmek için
Düdük: Sesinizi duyurmak için hayati önem taşır
Çok amaçlı çakı veya küçük alet seti
Kişisel eşyalar
Kimlik fotokopisi, nüfus cüzdanı, bir miktar nakit para
Yedek kıyafet, çorap, iç çamaşırı
Hijyen malzemeleri: Islak mendil, sabun, diş fırçası, diş macunu, kadınlar için ped
Maske, eldiven ve el dezenfektanı
Barınma ve koruma
Isı yalıtımlı battaniye (alüminyum battaniye)
Yağmurluk veya poncho
Çadır veya küçük bir branda
Yedek ayakkabı veya dayanıklı terlik
Ekstra öneriler
Kişisel ilaçlar (düzenli kullandığınız ilaçlar varsa mutlaka eklenmeli)
Ajanda veya küçük not defteri ve kalem
Aile bireylerinin iletişim bilgileri yazılı bir kâğıtta
Bebek varsa: Mama, bebek bezi, ıslak mendil
Evcil hayvan varsa: Mama, taşıma kabı, su kabı
Bu çantanın kolay taşınabilir, su geçirmez ve dayanıklı olması önemlidir. Ayrıca yılda en az bir kez içindekiler kontrol edilip güncellenmelidir.