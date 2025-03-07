'Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası' kitabının lansman toplantısı yapıldı

Vehbi Koç Vakfı’nın desteklediği ve Bilim Akademisi tarafından Prof. Dr. Naci Görür’ün editörlüğünde hazırlanan “Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabının lansmanı, ANAMED Beyoğlu’nda düzenlenen Umut Kent Çalıştayı’nda gerçekleştirildi.

“Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası” kitabında deprem dirençli kentlerin nasıl oluşturulacağı ve bilime dayalı çözüm önerileri sunuluyor. Depreme karşı sadece bina dayanıklılığı değil, aynı zamanda yönetim, ekonomi, halkın bilinci, altyapı ve çevre gibi farklı bileşenlerin birlikte güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’nin depremselliği hakkında detaylı bilgiler de içeren kitapta, hukuk, ekonomi, psikoloji, çevre ve inşaat mühendisliği gibi birçok farklı alandan uzmanların görüşleri ve somut önerileri de bir arada sunuluyor.

Oğuz Toprakoğlu: “VKV Afet Fonu’na yapılan bağışlar, afet sonrası iyileşme sürecine önemli bir destek sağladı”

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, “6 Şubat 2023’te meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, Koç Topluluğu çalışanları ve Topluluk şirketleri tarafından Vehbi Koç Vakfı’na yapılan bağışlar, afet sonrası iyileşme sürecine önemli bir destek sağladı. Vehbi Koç Vakfı olarak bu bağışlar ile, Koç Holding’in, Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda 2023 yılının yaz aylarında hayata geçirdiği ve bugün yaklaşık 20 bin kişiye barınma imkânı sunan Umut Kentler’deki 0-18 yaş aralığındaki depremzede çocuklar ve gençler için eğitim ve gelişim desteği sunduk. Çocuklara ve gençlere burs imkânı sağlayarak, sınava hazırlık kursları, eğitim koçluğu, eğitim materyalleri ve spor malzemeleri gibi çeşitli desteklerle onların geleceğini güvence altına almayı amaçladık” dedi.

"Her bilinçli vatandaşın başvurabileceği önemli bir kaynak"

Toprakoğlu sözlerine, “Kuruluşundan itibaren desteklediğimiz kıymetli bir kurum olan Bilim Akademisi, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 16 akademisyenin bilgi ve önerilerini içeren "Deprem Dirençli Kentler: Bir Yol Haritası" adlı kitabı yayımladı. Kitabın editörlüğünü, ülkemizin deprem konusunda en yetkin isimlerinden biri olan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür üstlendi. Bilimsel bilgiyi uygulanabilir bir yol haritasına dönüştüren bu kıymetli çalışmaya, Vehbi Koç Vakfı olarak destek olduk. Bu kitap, kamu ve özel sektör yöneticilerinin, okul ve hastane gibi kritik kurum yöneticilerinin ve her bilinçli vatandaşın başvurabileceği önemli bir kaynak niteliğindedir” diyerek devam etti.

Prof. Dr. Naci Görür: "Kentlerin direncini artırmak depremi zamanını ve yerini tahmin etmekten önemli"

Çalıştayda yaptığı konuşmada, depremin zamanını ve yerini tahmin etmeye odaklanmak yerine, kentlerin dirençli hale getirilmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine karşı alınacak önlemlerin, halkın bilinçlenmesi ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Umut Kentler ile ilgili araştırma ve analizler aktarıldı

Çalıştayda, antropolojik çalışmalar yürüten Mud on Shoes’un “Umut Kentler’de Yaşam Etki Raporu”, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSİF) “Vehbi Koç Vakfı Afet Fonu Yatırımlarının Sosyal Getirisi 2023-2024 Analiz Raporu”, Porta Eğitim ve Danışmanlık’ın ise “Umut Kentler Psiko-Sosyal Destek Programı Değerlendirme Analiz Raporu” çalışmalarının detaylarını aktardığı panelin yanı sıra, “Geçici Barınma Çözümlerinde Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum İş birliği Modeli olarak Koç Topluluğu Umut Kentleri” konulu bir atölye çalışması da gerçekleştirildi.