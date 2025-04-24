Deprem erken uyarı sistemi nasıl çalışır? iPhone - Samsung - Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
İstanbullular 6.2 büyüklüğündeki depremle neye uğradığını şaşırdı. Deprem büyük bir korkuya neden oldu. Deprem uyarı sistemi sayesinde binlerce kişi depremi önceden öğrendi. Henüz bu sistemi aktif etmeyenler ise "Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? iPhone - Samsung - Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl açılır?" sorusuna yanıt arıyor.
İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem milyonları yüreğini ağzına getirdi. Deprem anında panik yaşayanlar kendilerini sokaklara attı. Telefonunda "deprem uyarı sitemi" olanlar ise bu depremden önceden haberdar oldular. Bu zamana dek uygulamayı kullanmayanlar ise sistemin nasıl aktif edileceğini öğrenmeye çalışıyor.
iPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
iPhone'da deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu sistem, acil durumlarda hayati öneme sahip bildirimleri almanı sağlar:
Ayarlar uygulamasını aç
Ana ekranında yer alan Ayarlar simgesine dokunarak başla.
Bildirimler bölümüne gir
Menüde biraz aşağı kaydırarak Bildirimler sekmesini bul ve tıkla.
Sayfanın sonuna in
Bildirim ayarlarının en altına gelene kadar ekranı kaydır.
"Hayati Uyarılar" seçeneğini aktif et
"Hayati Uyarılar", "Acil Durum Uyarıları" ya da benzer bir isimle gözüken seçeneği açık konuma getir.
Cihazını kontrol et
Ayar değişikliğinden sonra uyarıların düzgün çalışması için cihazını yeniden başlatabilirsin (şart değil ama önerilir).
GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?
Android telefonlarda Google'ın deprem uyarı sistemini açmak için aşağıdaki adımları sırayla uygulayabilirsiniz. Bu sistem, sarsıntı algılandığında kullanıcıya hızlı bir şekilde uyarı gönderir:
Ayarlar uygulamasını aç
Ana menüden Ayarlar simgesine dokunarak işlemi başlat.
"Konum" ayarlarını bul
Ayarlar içindeki arama çubuğuna "Konum" yazabilir veya listeden doğrudan Konum sekmesini seçebilirsin.
"Gelişmiş" bölümüne gir
Konum menüsüne girdikten sonra ekranı aşağı kaydırarak Gelişmiş seçeneğine dokun.
"Deprem Uyarıları" seçeneğine dokun
Gelişmiş ayarlar altında Deprem Uyarıları seçeneğini bul ve tıkla.
Deprem uyarılarını aktif hale getir
Açılan ekranda Deprem Uyarıları özelliğini açık konuma getir. Eğer zaten açıksa, sistem aktif olarak çalışıyor demektir.