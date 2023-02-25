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Deprem felaketinin ardından belediye başkanına gözaltı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.

Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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