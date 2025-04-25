Deprem gecelerinde araçta uyuyanlar dikkat: Bu hayati hata ölümcül olabilir

Depremler sırasında ilk dakikalarda alınan kararlar, hayati öneme sahip olabilir. Güvenliğiniz için doğru bilgiye dayalı kararlar alın, sevdiklerinizi bilgilendirin. Araçlarınızı sadece bir ulaşım aracı değil, güvenli bir sığınak olarak değerlendirin.

Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, özellikle park halindeki araçlarda motor çalışır durumdayken uyumanın karbonmonoksit zehirlenmesi riski taşıdığına dikkat çekti. Arıkan, “Egzoz sisteminde meydana gelebilecek küçük bir kaçak bile, aracın iç hacmine gaz sızmasına neden olabilir. Bu gaz renksiz ve kokusuz olduğundan fark edilmesi zordur ve etkisi çoğu zaman ölümcül olur” dedi.

Motor çalışırken kalorifer veya klima gibi sistemlerin açık olması, egzoz gazı üretimini artırırken, park edilen alanın yapısı ve ters rüzgarlar da karbonmonoksit birikimini hızlandırabiliyor.

Araçlarda da afet çantası bulundurulmalı

Deprem sonrası oluşabilecek belirsizlik ve olumsuz koşullara karşı, araçların da afetlere hazır hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, araç içi deprem çantasında mutlaka bulunması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Kapalı şişe su

- Paketli ve dayanıklı gıdalar

- İlk yardım çantası

- El feneri, radyo ve yedek piller

- Battaniye veya uyku tulumu

- Yedek telefon şarj cihazı veya powerbank

- Araç tipi yangın söndürücü

- Temel el aletleri

- Evcil hayvanlar için mama (varsa)

Depoyu her zaman dolu tutun

Arıkan, deprem anlarında akaryakıt erişiminin zorlaşabileceğine dikkat çekerek, “Elektrik kesintileri nedeniyle benzin istasyonları çalışmayabilir. Ayrıca yaşanabilecek yoğunluklar, yakıt almanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle aracınızın yakıtını yarımın altına düşmeden mutlaka doldurun” dedi.