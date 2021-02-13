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Deprem komisyonunun görev süresi uzatıldı

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 20 Şubat'tan itibaren bir ay uzatıldı. 