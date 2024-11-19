Deprem konutu hak sahipliği başvuru süresi Adana'da uzatıldı: Son gün 22 Kasım

Deprem konutu hak sahipliği başvuruları için Adana Valiliği konuya yönelik yazılı açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.

Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı bildirildi.