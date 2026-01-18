Deprem mi oldu? 18 Ocak Pazar son depremler listesi...
Ülkemiz bugün yine ufak çaplı depremler ile sarsıldı. En dikkat çeken yer ise Çanakkale Ayvacık oldu. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar sarsıntıyı aza da olsa hissederken AAFD ve Kandilli'nin geçtiği son depremler listesi sık sık kontrol ediliyor.
Bugün ülkemizde 4'ten küçük onlarca deprem yaşanırken Çanakkale Ayvacık 2 kez 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. "Deprem mi oldu" sorusu tırmanırken vatandaşlar "son depremler" listesine ulaşmak istiyor.
18 Ocak Pazar son depremler listesi için tıklayınız
09.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
09.23 - Ceyhan (Adana) - 2.4
08.52 - Battalgazi (Malatya) - 1.0
08.25 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.2
08.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07.59 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.5
07.43 - Köyceğiz (Muğla) - 1.0
07.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
07.29 - Saimbeyli (Adana) - 1.6
07.24 - Aliağa (İzmir) - 1.6
06.52 - Soma (Manisa) - 1.3
06.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06.35 - Kale (Malatya) - 1.1
06.27 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 3.1
06.17 - Saimbeyli (Adana) - 1.6
06.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06.03 - Battalgazi (Malatya) - 1.0
05.57 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05.32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
05.18 - Ege Denizi, Didim açıkları (Aydın) - 1.6
05.15 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
04.46 - Antalya Körfezi, Konyaaltı açıkları (Antalya) - 1.6
04.36 - Simav (Kütahya) - 1.5
04.32 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
04.31 - Kalecik (Ankara) - 1.3
04.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
04.07 - Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) - 2.5
04.06 - Nurdağı (Gaziantep) - 1.2
03.21 - Yahyalı (Kayseri) - 1.7
03.15 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 3.1
03.11 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.7
03.07 - Ceyhan (Adana) - 1.8
03.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
03.00 - Simav (Kütahya) - 1.0
01.29 - Antalya Körfezi, Konyaaltı açıkları (Antalya) - 2.8
00.51 - Sivrice (Elazığ) - 1.4
00.50 - Sivrice (Elazığ) - 1.7
00.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
00.35 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
00.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
00.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
00.00 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.4