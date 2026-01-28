Deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi (28 Ocak 2026)

Balıkesir'deki depremler epey tartışılırken dün saat 23.15'te Trabzon'un Ortahisar ilçesinin açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Vatandaşlar ufak bir sarsıntı hissederken bölgede yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bugün yine sık sık "son depremler" araması yapılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

08.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.33 - Bigadiç (Balıkesir) - 2.3

08.20 - Nurdağı (Gaziantep) - 1.8

08.10 - Otlukbeli (Erzincan) - 1.7

07.50 - Akhisar (Manisa) - 1.0

07.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

07.23 - Simav (Kütahya) - 1.3

07.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

07.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

06.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.2

06.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

06.33 - Ortahisar (Trabzon) - 1.3

06.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

06.21 - Bahçe (Osmaniye) - 1.2

06.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

06.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

05.21 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.9

05.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.7

05.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0

04.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

04.39 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.0

04.38 - Gölbaşı (Adıyaman) - 1.4

04.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

04.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

04.25 - Köprüköy (Erzurum) - 1.4

04.23 - Tufanbeyli (Adana) - 1.4

04.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

04.18 - Köprüköy (Erzurum) - 2.4

04.13 - Palandöken (Erzurum) - 1.5

04.07 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.4

04.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

04.04 - Altıntaş (Kütahya) - 1.1

04.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

03.48 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.3

03.48 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.2

03.45 - Marmara Denizi (Marmara - Balıkesir) - 1.3

03.45 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

03.28 - Marmara Denizi (Marmaraereğlisi - Tekirdağ) - 1.7

03.10 - Pütürge (Malatya) - 1.2

03.04 - Buharkent (Aydın) - 1.0

02.55 - Akdeniz (Gazimağusa Körfezi) - 2.3

02.53 - Maden (Elazığ) - 1.2

02.52 - Refahiye (Erzincan) - 1.0

02.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

02.42 - Refahiye (Erzincan) - 1.5

02.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

02.21 - Keles (Bursa) - 1.6

02.19 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

02.04 - Kovancılar (Elazığ) - 1.1

02.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

01.55 - Simav (Kütahya) - 1.0

01.54 - Simav (Kütahya) - 0.8

01.46 - Simav (Kütahya) - 0.9

01.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

01.11 - Pütürge (Malatya) - 1.0

01.09 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.2

01.07 - Adapazarı (Sakarya) - 0.9

00.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

00.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

00.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.8

00.39 - Bergama (İzmir) - 1.1

00.31 - Soran, Erbil (Şemdinli - Hakkari) - 1.8

00.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

00.18 - Selendi (Manisa) - 1.0

00.17 - Soran, Erbil (Şemdinli - Hakkari) - 2.1

00.17 - Ege Denizi - 2.4

00.02 - Sivrice (Elazığ) - 1.0