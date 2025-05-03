Deprem nedeniyle Bahçelievler'de balkon çöktü: 1 yaralı

Bugün saat 11:36 sıralarında Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, İstanbul Bahçelievler'deki bir binanın 2 balkonun yıkılmasına neden oldu. Balkondan düşen parçalar nedeniyle 1 kişi yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Siyavuspaşa Mahallesi Fındık Sokak üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce boşaltılan 7 katlı binanın yıkım çalışmaları yapılıyordu. O sırada Tekirdağ'da meydana gelen deprem nedeniyle binanın 2 balkonu çöktü.

Çökme esnasında balkondan kopan parçalar yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü. Vatandaşlardan biri olay esnasında kaçarken üzerinde balkonlardan kopan parçalar düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.