Deprem sırasında yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Valilik, deprem sonrası kent genelinde enerji, doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı sistemlerinde hayatı olumsuz etkileyecek bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Silivri’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibarıyla, enerji arzında ve altyapısında, doğalgaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yüksekten atlayan 151 kişi hastaneye kaldırıldı

Panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan 151 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Tedavileri sürmektedir ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Ayrıca şehir genelinde yerleşim alanlarındaki binalarda yıkım yaşanmadığı, yalnızca Fatih ilçesinde metruk bir yapının yıkıldığı ancak olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. Valilik, ilgili birimlerin saha çalışmalarının sürdüğünü de ekledi.