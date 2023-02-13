Deprem sonrası destek seferberliğini sürdüren TÜRKONFED ve TÜSİAD afet bölgesini ziyaret etti

Depremin hemen ardından, felaketten etkilenen bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyasında seferberlik başlatan ve “destek ağları” oluşturan TÜSİAD ve TÜRKONFED, bölgedeki kamu ve yerel yönetimler, iş dünyası örgütleri ve STK temsilcileri ile görüşmek üzere afet bölgesini ziyaret etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Deprem Destek Ağı’ndaki STK’lar arasında yer alan Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır’ın katıldığı ziyarette Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Heyet daha sonra iş insanlarının katkılarıyla kurulan aşevleri, depolama alanları gibi bölgeleri ziyaret ederek buralarda görev alan STK, yardım kuruluşları ve gönüllü ekipler ile ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Hatay ziyaretinde, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen heyet ayrıca Afet Platformu çatısı altında yer alan STK’lar ile buluştu.

Sanayi bölgeleri ve siteleri ziyaret edildi

Depremden etkilenen şehirlerdeki organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini de ziyaret eden heyet, iş insanlarının değerlendirme ve taleplerini değerlendirdi. Bu çerçevede Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Güney Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gamze Aşnük ve üye dernek başkanlarının yanı sıra Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tennioğlu, Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu, Çukurova Genç İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) Başkanı Mehmet Salih Çelik ile görüşüldü.

Afet bölgesi temasları; TÜRKONFED’in çatısı altında bulunan ve deprem bölgesindeki illerde faaliyetlerini sürdüren 5 bölgesel iş dünyası federasyonu (ÇUKUROVASİFED, DASİFED, GÜNSİFED, DOGÜNSİFED, FIRATSİFED) ve 44 yerel iş dünyası derneğinin koordinasyonu ile yürütüldü.

Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır’a yönelik devam edeceği bildirildi.