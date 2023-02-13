Deprem sonrası ilk ziyaretçi Katar Emiri

Kahramanmaraş depremleri sonrası yardım kampanyaları başlatan, bir konteyner kent kuracağını açıklayan ve şahsi olarak da 14 milyon dolar bağışlayan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, dün İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Vahdettin Köşkü’nde biraraya gelen Katar Emiri, depremler sonrası Türkiye’yi ziyaret eden ilk lider oldu. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Katar Televizyonu da depremzedeler için “Yardım ve dayanak” ismiyle bir kampanya başlattı. Programa Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

Katar Emiri kampanyaya 14 milyon dolarlık katkı sağlarken, kampanyada toplam 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandığı açıklandı.

Katar’da ayrı olarak malzeme yardımı kampanyası da düzenlendi. Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, “Katar’da herkes tek yürek oldu ve Türkiye’deki kardeşlerine destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor” dedi. Yardımların 5 tonluk ilk bölümü deprem bölgesine ulaştırıldı.

Öte yandan Katar, Türkiye’ye 10 bin konyerner ev gönderiyor. Şeyh Tamim bu kararı 8 Şubat’ta açıklarken, konteyner evlerin bu hafta deprem bölgesine getirileceği belirtildi.