Deprem sonrası İstanbul'da seferberlik: 88 bin kişiye psikososyal destek sağlandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul genelinde alınan önlemlerle birlikte okullar ve camiler vatandaşlara açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla kentteki okulların bahçeleri ve kapalı alanları, barınma ihtiyacı duyan vatandaşların kullanımına sunuldu. Yaklaşık 50 bin kişinin konakladığı okul bahçelerinde sıcak çorba ikramı yapıldı; çocuklar spor salonlarında vakit geçirdi.

Vatandaşlara simit üretildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa ve Eyüpsultan’daki bazı okullarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla görüştü. Başakşehir TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise okul imkânları kullanılarak vatandaşlara simit üretimi yapıldı.

Aynı süreçte İstanbul Müftülüğü de harekete geçerek aralarında Eyüpsultan ve Fatih’in de bulunduğu 774 camide yine 50 bini aşkın kişiye barınma imkânı sağladı. Camiye sığınan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

88 bin kişiye psikososyal destek sağlandı

Deprem sonrası psikososyal destek çalışmaları da hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ile koordineli çalışarak 1788 barınma noktasında ve sahada görevli 578 ekip aracılığıyla toplam 88 bin 460 kişiye psikososyal destek sağladı.

Sosyal Hizmet Merkezlerinden yönlendirilen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri de geceyi dışarıda geçiren vatandaşların yanında yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yardım çağrısında bulunan kişilere ulaşıp ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağladı. Ekiplerin vatandaşlarla birebir ilgilendiği bildirildi.