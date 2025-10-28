Manisa'da okullar tatil mi? Manisa'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Deprem sonrası Manisa'da 5 ilçede okullar tatil edildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa'da tedbir amaçlı olarak Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kent genelinde 26 evde hafif hasar tespit edildiğini ve ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yapılan hasar ve sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.
Vali Özkan, yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Manisa genelinde 26 evde hafif hasar tespit edildiğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
40 vatandaşın 39'u taburcu edildi
Deprem sırasında yaşanan panik nedeniyle 40 vatandaşın hastanelere başvurduğunu ifade eden Özkan, "Bu kişilerden 39'u taburcu edildi" dedi.
Eğitime 1 gün ara verildi
Vali Özkan ayrıca, güvenlik ve inceleme çalışmaları kapsamında Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.