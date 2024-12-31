Deprem sonrası Naci Görür harita paylaşıp uyardı: Bu fay kırılabilir
Deprem uzmanı Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin, Malatya Fayı'na stres transferi yapmış olabileceğini ve bu durumun fayın kırılma riskini artırabileceğini açıkladı.
Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Çardak Fayı ile Malatya Fayı’nın kesişim bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, bu sarsıntının, özellikle Malatya Fayı’na stres transferi yapmış olabileceğini belirtti. Görür, bu durumun Malatya Fayı’nın kırılmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.
Malatya fayı buradan itibaren kırılabilir
Görür, açıklamasında, “Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir” şeklinde uyarıda bulundu. Uzman, Malatya Fayı üzerinde bir gerilim birikmesinin söz konusu olabileceğine dikkat çekerek, bölgedeki sismik aktivitelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir. pic.twitter.com/qrbkCuDZ7I— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 31, 2024