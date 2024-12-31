Deprem sonrası Naci Görür harita paylaşıp uyardı: Bu fay kırılabilir

Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin, Çardak Fayı ile Malatya Fayı’nın kesişim bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, bu sarsıntının, özellikle Malatya Fayı’na stres transferi yapmış olabileceğini belirtti. Görür, bu durumun Malatya Fayı’nın kırılmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Malatya fayı buradan itibaren kırılabilir

Görür, açıklamasında, “Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir” şeklinde uyarıda bulundu. Uzman, Malatya Fayı üzerinde bir gerilim birikmesinin söz konusu olabileceğine dikkat çekerek, bölgedeki sismik aktivitelerin yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.