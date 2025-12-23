Deprem suçluları 11. Yargı Paketi'ndeki af düzenlemesinden yararlanamayacak

11. Yargı Paketi kapsamında yer alan ve çok sayıda depremzedenin tepkisini çeken af düzenlemesinden deprem suçları çıkarıldı. Buna göre, 6 Şubat depremleri sırasında ya da öncesinde deprem suçundan yargılananlar, düzenleme kapsamında getirilen aftan yararlanamayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, depremde yıkılan binalarda ihmali bulunan müteahhitler, yapı denetim sorumluları ve diğer ilgililerw yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını belirterek, “Depremde yıkılan binalarının sorumlularıyla ilgili Covid düzenlemesinde bir eylem tanımı üzerinde çalışıyoruz. İstisna kısmına ekleyeceğiz” dedi.

Tepkiye neden olmuştu

Söz konusu düzenleme, deprem suçlularına infaz indirimi ve tahliye yolu açtığı gerekçesiyle tepkiye neden olmuştu. Çok sayıda depremzede Meclis önünde basın açıklaması yaparak 27. maddeyi protesto etmişti.

11. Yargı Paketi, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde suç işleyenler için infaz indirimi getiriyor. Terör, örgütlü suçlar, devlet güvenliğine karşı suçlar ile kadın ve çocuklara yönelik cinayetler ve cinsel suçlar kapsam dışında bırakılsa da, kasten öldürme (aile içi hariç), uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık, büyük kazalar ve trafik suçlarının indirimden yararlanması öngörülüyordu. Yargı paketinin Meclis'ten geçmesi durumunda yaklaşık 55 bin hükümlüye 5 yıla kadar erken tahliye yolu görünüyor.