Deprem tehdidindeki İstanbul'da binanın kolonu durduğu yerde çatladı!
Uzmanlar tarafından sürekli olarak deprem riskinin dile getirildiği İstanbul'daki yapılar alarm veriyor. Bahçelievler ilçesinde altı katlı bir binadaki kolonlar herhangi bir şeyden etkilenmeden çatladı. Vatandaşlar binanın sallandığını, tabanında çökme olduğunu dile getirdi. Belediye ekipleri binayı boşalttı.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.
Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri, ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
1986'da inşa edilmiş
Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.
1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.