Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? iPhone - Samsung - Android telefonlarda deprem uyarı sistemi nasıl açılır?

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem milyonları yüreğini ağzına getirdi. Deprem anında panik yaşayanlar kendilerini sokaklara attı. Telefonunda "deprem uyarı sitemi" olanlar ise bu depremden önceden haberdar oldular. Bu zamana dek uygulamayı kullanmayanlar ise sistemin nasıl aktif edileceğini öğrenmeye çalışıyor.

iPHONE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

iPhone'da deprem uyarı sistemini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu sistem, acil durumlarda hayati öneme sahip bildirimleri almanı sağlar:

Ayarlar uygulamasını aç

Ana ekranında yer alan Ayarlar simgesine dokunarak başla.

Bildirimler bölümüne gir

Menüde biraz aşağı kaydırarak Bildirimler sekmesini bul ve tıkla.

Sayfanın sonuna in

Bildirim ayarlarının en altına gelene kadar ekranı kaydır.

"Hayati Uyarılar" seçeneğini aktif et

"Hayati Uyarılar", "Acil Durum Uyarıları" ya da benzer bir isimle gözüken seçeneği açık konuma getir.

Cihazını kontrol et

Ayar değişikliğinden sonra uyarıların düzgün çalışması için cihazını yeniden başlatabilirsin (şart değil ama önerilir).

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Android telefonlarda Google'ın deprem uyarı sistemini açmak için aşağıdaki adımları sırayla uygulayabilirsiniz. Bu sistem, sarsıntı algılandığında kullanıcıya hızlı bir şekilde uyarı gönderir:

Ayarlar uygulamasını aç

Ana menüden Ayarlar simgesine dokunarak işlemi başlat.

"Konum" ayarlarını bul

Ayarlar içindeki arama çubuğuna "Konum" yazabilir veya listeden doğrudan Konum sekmesini seçebilirsin.

"Gelişmiş" bölümüne gir

Konum menüsüne girdikten sonra ekranı aşağı kaydırarak Gelişmiş seçeneğine dokun.

"Deprem Uyarıları" seçeneğine dokun

Gelişmiş ayarlar altında Deprem Uyarıları seçeneğini bul ve tıkla.

Deprem uyarılarını aktif hale getir

Açılan ekranda Deprem Uyarıları özelliğini açık konuma getir. Eğer zaten açıksa, sistem aktif olarak çalışıyor demektir.