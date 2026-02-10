Deprem uzmanı ilçe ismi verip uyardı: Olası Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde beklenen olası büyük depreme ilişkin değerlendirmelerini güncelledi. Daha önce “Marmara'nın altındaki ateş büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir” sözleriyle dikkat çeken Bektaş, bu kez Marmara merkezli bir depremin İstanbul’daki etkisine dair uyarıda bulundu.

7 büyüklüğünde hissedilebilir

Bektaş, sosyal medya platformu X’te bugün paylaştığı mesajında, Marmara’da meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğünün 6,4 seviyesinde olabileceğine işaret etti. Bu büyüklükteki bir depremin, Marmara havzasının yapısı nedeniyle İstanbul’da yaklaşık 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini vurguladı.

Osman Bektaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Marmara'da muhtemel deprem büyük ihtimalle M6,2-6,4 kaynaklıdır. Marmara baseni bunu İstanbul’da M7 gibi hissettirebilir; ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrası yapı stoğu sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel bir yıkım beklenmez. Risk, eski ve zayıf binalardadır."