Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den sitem dolu mesaj: Çok rica ediyorum...

Yer ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür dün gece saatlerinde X (Twitter) hesabından dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

‘Anlamak bu kadar zor mu’ başlık mesajında Naci Görür, “Ben hangi konuşmayı yapsam, hangi kente gitsem o yeri az ve çok tehdit eden deprem kaynaklarından bahsediyor ve er geç bu kaynak harekete geçerse o kent zarar görür diyorum” ifadelerine yer verdi.

Gittiği yerlerde illa deprem olacak demediğini, zaman vermediğini söyleyen Prof. Dr. Görür, gerekçesini ise “Çünkü bilmiyoruz” diyerek açıkladı.

Deprem bekledikleri yerleri açıkladıklarını vurgulayan Naci Hoca şöyle devam etti:

* Madem ki er veya geç, az veya çok afetle yüzleşeceğiz; gelin kentlerimiz afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim.

* Lütfen ağzımızı açar açmaz kendi amaçlarınız için ağzınızı açmayınız, manşet atmayınız. Beni kullanarak kendinizce bir şey yapmayınız. Çok rica ediyorum.

Ahmet Ercan Naci Görür'ü mü kastetti?

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın önceki gün (28 Kasım 2024) sosyal medya hesabından ses getiren bir paylaşım yapmıştı.

Prof. Dr. Ercan, büyük İstanbul depreminin eli kulağında olduğunu savunan bilim insanlarını hedef almış, sözlerinin başta yer ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e yönelik olduğu düşünülmüştü.

Prof. Dr. Ahmet Ercan mesajında, “İstanbul’da her an deprem olabilir diyen bir kasap, bir bakkal ise gülümse, bunu 25 yıldır söyleyen bir deprem bilimciyse gül geç” ifadelerini kullanmıştı.