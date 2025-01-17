Depremde 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi davası görüldü

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3'üncü blokların yıkılmasına ilişkin duruşma bugün Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

"Suçsuz olduğumuz bir gün ortaya çıkacak"

Tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık M.B. ile müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu davada söz alan Sanık Başkır, binada kaçak kat yapılmadığını ve yapının inşasında yasal düzenlemelere uygun hareket ettiklerini şu sözlerle savundu: "Burası 5 bloktan oluşmaktadır, müteahhiti bir şirkettir, biz buranın görevlileriyiz ve herkese mesleğine göre burada görevlendirme yapılmıştır. Bu binalar 12 katlıdır ve biz 12 kata göre ruhsat aldık. Biz bu binayı yaparken kaçak katımız kesinlikle yoktur. Yaşadığımız depreme 'asrın felaketi' diyorlar ama çok şiddetli bir depremdi ve bu depremin etkisini hepimiz biliyoruz. Binanın yıkılmasına neden olan durum zeminidir. Türkiye'de 8 defa deprem yönetmeliği değişmiştir ama bu yeterli olamamıştır. Bizdeki bu depremlerin bu kadar yıkıma neden olmasının nedeni bilim insanlarının dinlenmemesidir. Bir gün suçsuz olduğumuz ortaya çıkacaktır."

Binanın altındaki bankalarda yapılan tadilat ruhsatsız

Tutuklu sanık Özcan Çakmak da "Cezaevinde olduğumuz için bilirkişi raporu elimize geçmedi. Bankaların yaptığı tadilat bizde de mevcut, merdiven yeri kırılmıştır, eski merdiven yeri kapatılmıştır. Aşağıda müdür için ve bay-bayan tuvaleti yapılmıştır. Kirişlerin delinmesi ve bunların hepsi esaslı tadilatlar olunca ruhsata tabidir ve bunların hiçbirinde ruhsat yoktur. Biz görmedik ama detaylı tadilat yapıldığını duyduk" dedi.