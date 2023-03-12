Depremde can kaybı 48 bine yükseldi! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi’nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldi. Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antakya'dan Samandağ'a kadar pekçok ilçemizi derinden sarsan afetin boyutlarını anlatmaya kelimelern kafi gelmiyor.

İlk gün ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı

Depremin aynı zamanda zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde olması sıkıntılarımızı daha da artırdı. Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapanması, yolların zarar görmesi, ilk günlerde haberleşmenin güçlükle yapılabilmesi ilk gün ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı.

35 bin kişiye ulaştık

Şehirdeki kamu görevlilerimizden çalışabilecek durumda olanlar zaten hemen işlerinin başına koştular. Diğer yerlerden buraya gelmek için yola çıkan ekiplerimizin birer ikişer Hatay'a geldiler. Ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahaleleri yürüttü. AFAD'dan madencilerimize, belediyecilerimizden STK'lara kadar kendi personelimiz ve yurt dışından gelen ekiplerle 35 bin kişiye ulaştık.

Depremde yıkılan her yerleşim yerini 3'er 5'er belediyemize adeta zimmetleyerek onların altyapılarını değerlendirdik.

Tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Devletin ve milletin tüm imkanlarının seferber edildiğinden şüphe edilmesin. İlgili tüm kurumların personelini depremzedelerimiz için harekete geçirdik. Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koştu.

Can kaybı 48 bini buldu

Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verebilecek bir ülke yoktur.

Kalıcı barınma merkezlerinin acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gerekli mekanizma kuruldu ve işler hale getirildi.

Biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan ve zemin çalışmaları biten yerlerde hemen çalışmalara başladık. 650 bin konut ihtiyacımız olduğunu gördük.

Hatay ve ilçeleri önceliklerin en başında yer alacaktır

Samandağ'da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331'dir. Geçmişte bu konuda yaşadığımız zorlukların bir daha tekerrür etmemesi için gerekli adımları ilk fırsatta atacağız. Hatay ve ilçeleri önceliklerin en başında yer alacaktır.