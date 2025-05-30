Depremde dükkanı yıkıldı, hizmet verdiği konteyner soyuldu!

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kadir Gülcü ve Mehmet Sepetçi'ye ait konteyner iş yerinde son bir hafta içerisinde iki ayrı hırsızlık olayı yaşandı.

Güvenlik kameralarına yansıyan ilk olayda, gündüz saatlerinde bir şahıs tezgâhtaki sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Önceki gün gece saatlerinde ise aynı iş yerine ikinci kez hırsız geldi. Bu kez kar maskeli olan şüpheli, konteynerin yan kısmını kesici aletle açarak içeri girdi ve cep telefonu, tablet ile çeşitli elektronik cihazları topladı.

Şüpheli çaldığı eşyaları alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki ürünün çalındığı belirtildi.

Depremde iş yerlerinin yıkıldığını, bu nedenle konteynerde hizmet verdiklerini belirten Kadir Gülcü, "Burada konteynerde iş yapmaya çalışıyoruz ama vicdansızlar izin vermiyor. Depremden sonraki bütün kazancımız 10 dakika içerisinde gitti" dedi.