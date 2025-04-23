Depremde ölen var mı? Yıkılan bina var mı? İstanbul deprem sonuçları: Ölen ve yaralı sayısı...

İstanbul'da AFAD verilerine göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar depremin sonuçlarını merak ediyor. Bu nedenle de "Depremde ölen var mı? Yıkılan bina var mı?" sorusuna cevap aranıyor.

DEPREMDE ÖLEN VAR MI, YIKILAN BİNA VAR MI?

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından henüz ölen ya da yaralanan olamadı. Yıkılan bina sayısına ilişkin de ihbar şimdilik yok.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili "112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD: (İstanbul'daki depremler) Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan süreci ve gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunu sağlamaktadır. Deprem ile ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumların açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğrulanmamış içeriklere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."